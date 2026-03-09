Sakarya'da sahilde parçalanmış olarak bulunan insansız hava aracı fünyeyle imha edildi

Haberler

Sakarya'da sahilde parçalanmış olarak bulunan insansı hava aracı fünyeyle imha edildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan parçalanmış insansız hava aracı, SAS komandoları ve bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi. Ekipler, geriye kalan parçaları da topladı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan parçalanmış insansız hava aracının imha edilmesi için bölgeye SAS komandoları sevk edildi. İnsansız hava aracı, SAS ekibi ve bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi. İnsansız hava aracının geriye kalan parçaları da ekipler tarafından toplandı.

Haber-Kamera: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
