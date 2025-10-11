Karasu'da Öğrenciler 'Köklerle Şifa Kampları' Projesini Hayata Geçirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde lise öğrencileri tarafından "Köklerle Şifa Kampları" projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirilrdi.

Karasu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri 3 gün süren etkinlik boyunca, sergi kapsamında tablet ve telefondan uzaklaşıp teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla velilerle vakit geçirdi.

Etkinlikte, soyisim hikayeleriyle başlayıp kök haritaları hazırlandı, öğrenciler aileleriyle atalarından gelen sokak oyunlarını oynadı ve fidan dikti.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, AA muhabirine, projeyle öğrencilerin dijitalden uzak, aileleriyle geleneksel oyunları oynayıp, onları tanımalarını amaçladıklarını söyledi.

Atalarından kalan ürünlerin sergilendiğini belirten Enşici, "Dokuma halılar, eski sepetler, yük taşıma halatları, eski resimler, taş plaklar... Bunların yanında daha eskiye dönük birçok görseller ve aletler vardı. Çocuklar kökleriyle, geçmişiyle bir bütün oluşturacak şekilde sergide sundular." dedi.

Enşici, öğrencilerin kök ailesini yansıtan çiçeği seçtiğini aktararak, ailelerinin nereden, ne zaman, nasıl geldiğini, hangi şehre ve ilçeye yerleştiklerine bakarak kök haritası oluşturduklarını anlattı.

Proje Koordinatörü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sinan Yılmaz da bireyin yalnızlaşması, geçmişiyle bağ kuramaması, kimlik bunalımı ve kendisini değersiz hissetmesinin büyük sorun olduğunu kaydetti.

Öğrencileri, aileleriyle kamp ortamında buluşturduklarını ifade eden Yılmaz, "Kamp ortamında hem geçmişi hem bugünü hem yarını şekillendirecek bir ortam oluşturabilir miyiz diye düşündük. 8 öğrencimizle 8 ebeveyni bir araya getirdik. Böylece ortaya bizim de öngördüklerimizden çok daha güzel sonuçlar çıktı. Öğrenciler tarafından aile bağları ve o aile bağlarının zaman içerisinde oluşturduğu 200-300 yıllık zaman dilimi oluşan ürünler sergilendi." diye konuştu.

Öğrenci Zeynep Şennur Taş da kampın çok keyifli geçtiğini dile getirerek, "Kampta ilk önce dünya haritasında köklerimizin Türkiye'ye, sonra Türkiye haritasında köklerimizin Karasu'ya nasıl geldiğini hayal ağacımız, kendimize bir çiçek seçip bunu köklerimize bağdaştırdık." dedi.

Veli Celil Emecan da kamp sayesinde çocukluklarına geri döndüklerine değinerek, teknoloji olmadan vakit geçirilebildiğini anladıklarını ve çalışmanın faydalı olduğunu ifade etti.