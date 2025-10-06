Haberler

Karasu'da Kumsalda Çıplak Erkek Cesedi Bulundu

Karasu'da Kumsalda Çıplak Erkek Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kumsalda çıplak halde bulunan erkek cesedinin 27 yaşındaki Yunus Tufan'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kumsalda çıplak erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Yunus Tufan'a (27) ait olduğu belirlendi.

Sabah saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi'nde sahilde dolaşan vatandaşlar, kumun üzerinde çıplak halde hareketsiz yatan bir erkek gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede ise cesedin, Yunus Tufan'a ait olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Tufan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafkasspor, geriye düştüğü maçta 8 kişi kalmalarına rağmen galip geldi

8 kişi kalmalarına rağmen geriye düştükleri maçı kazandılar
İsrail'in alıkoyduğu yaklaşık 170 kişi sınır dışı edilecek

İsrail, alıkoyduğu aktivistler için kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.