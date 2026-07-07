Karaya oturan gemideki gübrenin tahliyesi sürüyor

SAKARYA'nın Karasu ilçesi Karadeniz açıklarında 1 Mayıs'ta etkili olan fırtınada sürüklenerek karaya oturan 'Ninova' isimli kuru yük gemisindeki amonyum sülfat gübrenin tahliyesi sürüyor. Yükün boşaltılmasının ardından geminin yüzdürülerek bulunduğu yerden kaldırılması planlanıyor.

Karadeniz'de 1 Mayıs'ta meydana gelen fırtınada sürüklenen ve Karasu Sahili açıklarında karaya oturan 83 metre uzunluğundaki 'Ninova' isimli kuru yük gemisinde bulunan 8 mürettebat, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Binlerce ton amonyum sülfat gübre bulunduğu öğrenilen geminin bir süredir devam eden kurtarma çalışmalarına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Makine dairesine kadar su aldığı belirtilen gemideki sülfat gübrenin bir kısmı geçen ay tahliye edildi.

TAHLİYE ANLARI KAMERADA

Gemide kalan sülfat gübrenin tahliyesi için bugün de çalışma yapıldı. Karaya oturan geminin yanına yanaşan başka bir gemiye, amonyum sülfat gübrenin aktarımı yapılıyor. Ekiplerin yük tahliyesi çalışmaları sürerken, operasyon anları denizde, başka bir tekneden görüntülendi. Çalışmalar kapsamında 500 ton daha yükün boşaltılması planlanıyor. Yükün tamamen boşaltılmasının ardından geminin balonlarla yüzdürülerek bulunduğu yerden kaldırılması ve tersaneye götürülmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı