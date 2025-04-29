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Karasu'da İnşaat Kazısında Kafatası Bulundu

Karasu'da İnşaat Kazısında Kafatası Bulundu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapılan inşaat kazısı sırasında işçiler tarafından bir kafatası bulundu. Olay üzerine polis ekipleri bölgeye geldi ve incelemelerde bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşaat kazısında kafatası bulundu.

Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'nde yapılan inşaat kazısı esnasında kafatasına rastlayan işçiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme gerçekleştirdi.

Kafatası detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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