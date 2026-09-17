Karasu'da İlköğretim Haftası kutlandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi.

Karasu Kaymakamlığı önündeki Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici tarafından çelenk sunmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Ferhat Sözer İlkokulu'nda devam eden programda, okul bahçesinde kurulan stantlarda Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek Anaokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu ve Sahil Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan zeka oyunları ve bitki yetiştiriciliğine yönelik ürünler sergilendi.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini ifade eden konuşmaları ve şiir okumalarının ardından müzikli oyun gösterileri sergilendi.

Öte yandan Kaymakam Mehmet Uğur Arslan'a okulun 8'inci sınıf öğrencisi Nazı Guilmametova tarafından karakalem portresi hediye edildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Karabul, Karasu Belediye Başkan Vekili İsmail Karakaş ile ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA