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Karasu'da 44 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi

Karasu'da 44 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğitimini tamamlayan 44 hafız için düzenlenen icazet töreninde katılımcılar mehter takımı eşliğinde Ulu Camisi'ne yürüdü ve belgelerini aldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğitimini tamamlayan 44 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen genç hafızlar, Karasu İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Ulu Camisi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Ulu Camisi'nde gerçekleştirilen törende, Karasu Merkez Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 44 hafıza icazet belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

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