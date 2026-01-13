Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2025'te 469 çift dünya evine girdi.

Karasu Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Karasu İlçe Müftülüğü, geçen yıl ilçede nikah masasına oturan çiftlerin mutluluğuna tanık oldu.

Karasu Belediyesine başvuran 456 çift, hayatlarını birleştirdi. Ayrıca, İlçe Müftülüğüne müracaat eden 13 çiftin de nikahları kıyıldı.

"Mavera'nın Renkleri" sergisi açıklacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Rasim Soylu'nun "Manera'nın Renkleri" adlı kişisel resim sergisi yarın sanatseverlerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) kapılarını açacak sergi de, sanatçının metafizik, sezgi ve duygu alanına odaklandığı belirtildi.

Serginin, sanatseverleri düşünsel ve estetik yolculuğa davet ettiği, fiziksel olarak algılanabilenin ötesinde mana ve sezgi alanını merkeze alan anlatım sunduğu ifade edilen açıklamada, Soylu'nun temsilden çok imaya dayanan estetik anlayışla somut biçimler aracılığıyla soyut ifade dili kurduğu kaydedildi.

"Ailede Sağlıklı ve Etkili İletişim" semineri düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince özel gereksinimli birey ve ailelerine yönelik destekleyici çalışmalar kapsamında "Ailede Sağlıklı ve Etkili İletişim" semineri gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, seminer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Engelsiz Hayat Atölyesi çatısı altında Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlendi.

Prof. Dr. Yurdanur Dikmen'in yaptığı sumunda, aile içi iletişimin önemi, sağlıklı iletişim yöntemleri, empati kurma becerisi, sınır koymanın gerekliliği ve duyguların doğru ifade edilmesi konuları ele alındı.