Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde park etmek isterken 5 metre yükseklikten devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
İnönü Mahallesi'nde M.A.Y'nin (80) kullandığı traktör, sürücüsünün evinin önüne park etmek istediği sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım