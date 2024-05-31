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Karapınar ilçesinde özel öğrencilerin yıl sonu sergisi açıldı

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Karapınar ilçesinde bulunan özel eğitim uygulama okulunda, öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları ürünler ve projeler sergilendi. Sergide, öğrencilerin el emeği ürünleri büyük ilgi gördü. Programa, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan ve diğer davetliler katıldı.

Karapınar ilçesinde özel öğrencilerin yıl sonu sergisi açıldı.

Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, özel öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları ürünler ve projeler düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte, öğrencilerin el emeği ürünleri ilgi gördü.

Programa, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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