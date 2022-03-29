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Karapınar'dan kısa kısa

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Karapınar'dan kısa kısa

Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Eğitimde üreticilere, hububatta gübreleme, yabancı ot ve hastalıklarla mücadele, baharlık ürünlerde üretim maliyetini düşürmede dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verildi.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, toplantıda, "Çiftçi eğitimi ile kış mevsimini daha verimli geçirilmesini planladık. Hem çiftimizin eğitimi hem de elde edilen bilgilerle üretimim artması yönünde faydalı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

220 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı

Çanakkale'de görevi başında şehit olan Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu adına 220 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet hediye edildi.

Yardım heyeti üyesi Kazım İleri, yaptığı açıklamada, "Bir iyilik bir tebessüm" adıyla başlatılan yardım kampanyasına destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Ziraat Odası, Çiftçi, Güncel, Haberler

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