Karapınar'da yolda kalp krizi geçiren kadına filyasyon ekibi müdahale etti - Haberler

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Karapınar'da yolda kalp krizi geçiren kadına filyasyon ekibi müdahale etti

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Karapınar'da yolda kalp krizi geçiren kadına filyasyon ekibi müdahale etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde, caddede yürürken kalp krizi geçiren bir kadına yoldan geçen sağlık ekipleri müdahale etti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, caddede yürürken kalp krizi geçiren bir kadına yoldan geçen sağlık ekipleri müdahale etti.

T.Y. adlı kadın Apak Mahallesi Konya Caddesinde yürürken rahatsızlanarak yere düştü. Kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

O sırada yoldan geçen Kovid-19 taramasında görevli filyasyon ekibinde yer alan acil tıp teknisyenleri Şevket Balcı ve Esra Kaymakçıoğlu tarafından T.Y'ye kalp masajı uygulandı.

Daha sonra olay yerine gelen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan T.Y. buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Kalp Krizi Karapınar Konya Güncel Haberler

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