Karapınar'da YKS provası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karapınar'da YKS provası

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
 - Güncelleme:
Karapınar'da YKS provası

Karapınar Belediyesi ve Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde YKS öncesi öğrenciler deneme sınavına girdi.

Karapınar Belediyesi ve Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde YKS öncesi öğrenciler deneme sınavına girdi.

700 öğrencinin katıldığı sınavda ÖSYM kuralları uygulandı.

2 okulda yapılan sınavda kimliğini unutan ve geç kalan öğrenciler sınava alınmadı.

Öğrenci ve veliler sınav provasından hatalarını görme imkanı bulduklarını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, "Bugün öğrencilerimizi gözlemledik. Bu şekilde öğrencimiz sınava en son kaçta girebileceğini, hangi evrakları bulundurması gerektiğini, sınavda nerede oturacağını, birebir tecrübe etti. Öğrencilerimiz için önemli bir prova oldu. İlçemizde ilk defa yapılacak olan YKS için öğrencilerin rehavete kapılmaması için bu provayı gerçekleştirdik." dedi.

18-19 Haziran'da yapılacak YKS'ye Karapınar'da 5 okulda 1400 öğrenci girecek.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı milli eğitim bakanlığı Karapınar Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title