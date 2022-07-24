Karapınar'da yamaç paraşüt etkinliği

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi idari ve akademik personeli Karapınar'da yamaç paraşütü yaptı.

İlçeyi gezmeye gelen 40 kişiden oluşan kafile üyeleri, önce Göktepe mevkiinde yamaç paraşütü uçuşu yaptı, ardından gölde yüzdü.

Kafile içinde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Büyükdede, arkalarında yorucu bir öğretim yılını bıraktıklarını belirterek, "Zaman zaman akademisyenlerimize ve idari personelimize spor ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Hem yorgunluğu atmanın keyfini yaşarken hem de çevremizdeki güzellikleri de görme fırsatı buluyoruz. Karapınar'da yamaç paraşütü ve yüzme etkinliği düzenledik. Bizim için farklı ve güzel bir gündü." dedi.

Yine NEÜ'de görev yapan Dr. Vahide Bahar Önder de, "Acıgöl üzerinde uçmak muhteşemdi. Çok güzel deneyim oldu.Manzara muhteşem. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Hocalar çok tecrübeliydi. Coğrafyamızda çok güzel şeyler var. Bunlardan biriside Acıgöl. Burada mutlaka uçmak gerekir. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.