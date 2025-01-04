Karapınar'da Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü Ahmet Zorlu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Zorlu idaresindeki 03 FY 420 plakalı tır, Yelekli mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Zorlu'nun cenazesi Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel