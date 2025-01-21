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Karapınar'da Şiir Dinletisiyle Unutulmaz Gece

Karapınar'da Şiir Dinletisiyle Unutulmaz Gece
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Karapınar ilçesinde düzenlenen 'En sevgiliye şiir dinletisi' etkinliği, Dursun Ali Erzincanlı'nın performansıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Belediye Başkanı İbrahim Önal, etkinliğin manevi ve kültürel önemine vurgu yaptı.

Karapınar ilçesinde Dursun Ali Erzincanlı ile "En sevgiliye şiir dinletisi" etkinliği yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde düzenlediği "Şehir Konferansları" çerçevesinde yapılan programda, Dursun Ali Erzincanlı, şiirlerini seslendirdi.

Belediye Başkanı İbrahim Önal, programda, etkinliğin manevi anlamda büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Unutulmaz bir gece yaşandığını anlatan Önal, "Bu tür etkinlikler, hem maneviyatımızı güçlendirmek hem de kültürel bağlarımızı pekiştirmek açısından büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."ifadesini kullandı.

Şiir dinletisine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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