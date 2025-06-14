Karapınar'da Öğrencilerden Müzik Dinletisi

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Karapınar Kültür Merkezi'nde Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri ve 'Müziğin Rengi' grubu işbirliğiyle düzenlenen müzik dinletisi büyük ilgi gördü. Etkinlikte öğrencilere sahne tecrübesi kazandırılması ve müziğe olan ilginin artırılması hedeflendi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde ortaokul öğrencileri ile "Müziğin Rengi" grubunca müzik dinletisi düzenlendi.

Karapınar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri ile "Müziğin Rengi" grubu aynı sahneyi paylaşarak çeşitli müzik performansları sergiledi.

Etkinliğin koordinasyonunu yürüten Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Müzik Öğretmeni H. Gülşah Vidinli, AA muhabirine, öğrencilerle çalışmada yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Vidinli, "Öğrencilerimizin sanatsal yönünü geliştirmek, sahne tecrübesi kazandırmak ve müziğe olan ilgilerini artırmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Müziğin birleştirici gücüne şahit olduk."dedi.

Program sonunda sahne alan öğrenciler ve grup üyeleri uzun süre alkışlandı.

Dinleti programına Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Ahmet Ersoy, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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