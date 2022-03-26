Karapınar'da öğrencilerden huzurevine ziyaret

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve yönetimi Ereğli Vasfiye Ergin Huzurevini ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler huzurevi sakinlerini karanfil ve çeşitli hediyeler verdi.

SÜ Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Naim Çağlar Diri, ziyaret sonrasında, öğrencilerle güzel bir ziyaret programı düzenlediklerini söyledi.

Yaşlılarla vakit geçirmekten keyif aldıklarını anlatan Diri, "Öğrencilerimizle ilerleyen süreçte ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Bizleri konuk eden ve yaşlılarımızla bir araya gelmemizde emekleri bulunan herkese teşekkür ediyoruz."

Öğrenciler de huzurevi sakinleriyle vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.