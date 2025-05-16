Karapınar'da Öğrenciler Bilim Şenliği Düzenledi

Karapınar'da Öğrenciler Bilim Şenliği Düzenledi
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Konya'nın Karapınar ilçesinde ilkokul öğrencileri, proje sergisi ve bilim şenliği düzenleyerek bilim ve üretimle tanışırken, özgüvenlerini ve becerilerini geliştirdiler.

Konya'nın Karapınar ilçesinde ilkokul öğrencileri proje sergisi ve bilim şenliği düzenledi.

Belediye Başkanı İbrahim Önal ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya Cumhuriyet İlkokulu anasınıfı öğrencilerince düzenlenen proje sergisi ve bilim şenliğini ziyaret etti.

Okul Müdürü Mustafa Gündüz, gazetecilere, çocukların erken yaşlarda bilim ve üretimle tanışmasının çok önemli olduğun söyledi.

Bu tür etkinliklerle öğrencilerin özgüvenin arttığını ve becerilerinin geliştiğini belirten Gündüz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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