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Karapınar'da Mevsimin İlk Karı Yağdı

Karapınar'da Mevsimin İlk Karı Yağdı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü ve halk tarafından memnuniyetle karşılandı. Meteoroloji, olası dona karşı uyarılarda bulundu.

Konya'nın Karapınar ilçesine mevsimin ilk karı düştü.

İlçe merkezi ve çevresinde etkili olan kar yağışı, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

Kurak geçen sonbaharın ardından gelen yağış, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışı sonrası olası dona karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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