Karapınar'da İlköğretim Haftası Kutlandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Etkinliğe Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Sonkaya, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin, toplumların geleceğini inşa eden en önemli unsur olduğunu vurgulayan Sonkaya, "Çocuklarımızın bilgili, donanımlı ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Öğrencilerimizin heyecanı, öğretmenlerimizin gayreti ve velilerimizin desteğiyle başarılı bir yıl geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Program, öğrencilerin şiir okumasının ardından sona erdi.