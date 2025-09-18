Haberler

Karapınar'da İlköğretim Haftası Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dile getirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü, çocukların bilgilendirilmesi ve donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Etkinliğe Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Sonkaya, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin, toplumların geleceğini inşa eden en önemli unsur olduğunu vurgulayan Sonkaya, "Çocuklarımızın bilgili, donanımlı ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Öğrencilerimizin heyecanı, öğretmenlerimizin gayreti ve velilerimizin desteğiyle başarılı bir yıl geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Program, öğrencilerin şiir okumasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı

Sipariş götürdüğü kadının evine giren kurye için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.