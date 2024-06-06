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Karapınar'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, kursiyerlerin hazırladığı eserlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı. Sergiye Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ve Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da katıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında, kursiyertlerin hazırladığı eserlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Karapınar ASEM binasındaki serginin açılışına Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal ile çok sayıda davetli katıldı.

Sergi açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bağcı, her zaman, her yerde, herkes için eğitim düsturuyla hareket ettiklerini belirterek, "Geçen yıl içerisinde 485 kurs düzenledik, yaklaşık beş bin kursiyer kişisel becerilerini geliştirerek üretime katıldı." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Öztürk ve ziyaretçiler sergi alanını gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Önal Şenol Öztürk Karapınar Konya Sanat Kültür Eğitim Güncel Haberler

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