Karapınar'da Gençler Tarım Ürünleriyle İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Güncelleme:
Karapınar'da gerçekleştirilen 'Doğayla El Ele: Öğreniyorum, Üretiyorum, Paylaşıyorum' projesi kapsamında gençler tarafından üretilen tarım ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 4 yıldır devam eden projede 10 ton sebze ve meyve ile 500 kilogram arı ürünü dağıtıldı.

Gençlik Merkezi proje sahasında gerçekleştirilen etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ülkü Demircioğlu, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Öztürk, burada yaptığı konuşmada, gençlerin üretime katılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Gençlerin emek vererek üretimin bir parçası olmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Kaymakam Öztürk, "Bu tür etkinlikler, hem tarımsal üretimin değerini ortaya koymakta hem de geleceğe dair güçlü bir bilinç oluşturmaktadır." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise gençlerin proje kapsamında öğrendikleri bilgileri ilerleyen yıllarda kendileri içinde kullanarak tarımın gelişmesine katkıda bulunabileceklerini ifade etti.

Öğrenciler tarafından üretilen salatalık, karpuz, kavun, biber gibi sebze ve meyveler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

4 yıldır devam eden proje kapsamında bugüne kadar, 10 ton sebze ve meyve ile 500 kilogram arı ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
