Karapınar'da Gazze'ye Destek Kermesi Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar Gençlik Merkezi ve İHH iş birliğiyle düzenlenen kermeste, Gazze halkına destek olmak amacıyla el yapımı yiyecekler, tatlılar ve kıyafetler satıldı. Etkinliğe katılım oldukça yüksekti.

Karapınar Gençlik Merkezi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde Gazze'ye destek kermesi düzenlendi.

Karapınar Gençlik Merkezi binasında gerçekleştirilen etkinlikte, el yapımı yiyecekler, tatlılar ve kıyafetler satışa sunuldu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikten elde edilen gelirin, Gazze halkına destek olmak için kullanılacağı belirtildi.

Etkinliğe, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
İran, İsrail'e ait Hermes 900'ü 8 füzeyle imha etti

Kutusundan yeni çıkan Hermes 900'ü füzelerle paramparça ettiler
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
'Bu gece sürpriz yaşanacak' diyen İran, saldırıya geçti

"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
Güloğlu ailesinde mezuniyet mutluluğu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı mezuniyet heyecanı yaşadı
Arda Turan detayı var! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Arda Turan detayı var! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Taraftarın sevgilisiydi! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.