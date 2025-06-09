Karapınar'da AK Parti Bayramlaşma Programı Düzenledi

Karapınar'da AK Parti Bayramlaşma Programı Düzenledi
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Karapınar ilçesi AK Parti İlçe Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. İlçe Başkanı Ahmet Ersoy, bayramların birlik ve beraberlik açısından önemini vurguladı.

Karapınar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Teşkilat binasındaki bayramlaşma programına, İlçe Başkanı Ahmet Ersoy, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Ersoy, programda yaptığı konuşmada, "Bayramlar, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı özel günlerdir. Teşkilat olarak bizler de geçmişten bugüne emek veren tüm büyüklerimizle omuz omuza, ilçemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kulandı.

Konuşmanın ardından partililer, bayramlaştı.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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