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Karapınar'da 3 Bin Öğrenci Sinema Günleri ile Buluştu

Karapınar'da 3 Bin Öğrenci Sinema Günleri ile Buluştu
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Karapınar Belediyesince düzenlenen 'Sinema Günleri' etkinliğinde 3 bin öğrenci sinema ile buluşarak sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlandı. Etkinlik, çocukların mutluluğunu önceliklendiren bir projeye dönüştü.

Karapınar Belediyesince düzenlenen "Sinema Günleri" etkinlikleri kapsamında 3 bin öğrenci sinema ile buluştu.

Karapınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, sosyal ve sanatsal etkinlikler kapsamında "Sinema Günleri"nin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Başlangıçta merkezdeki çocuklar için başlatılan projenin kapsamını genişlettiklerini belirten Önal, şunları kaydetti:

"Taşra mahallelerimizdeki öğrencilerimizi de bu etkinliğe dahil ederek onları sinema ile buluşturuyoruz. Çocuklarımızın mutluluğunun ve gelişimini önemsiyoruz. Onların hem sosyal hem kültürel hem de sanatsal anlamda gelişimini çok önemsiyoruz. Bir hafta boyunca 3 bin öğrencimizi sinema etkinliğimizle buluşturarak büyük bir mutluluk yaşadık. Belediyecilik sadece fiziki hizmetlerle sınırlı değildir. Sosyal ve kültürel belediyeciliği de aynı hızla sürdürüyoruz. Karapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerine yürekten teşekkür ediyorum."

Etkinliğe katılan çocuklar ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sinema etkinliklerinin devam etmesini istediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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