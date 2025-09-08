Karapınar Belediyesi Yeni Hizmet Binasında Hizmete Başladı

Karapınar Belediyesi, taşındığı yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladı.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, yaptığı açıklamada, hizmetin yeni binada başlamasının kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

İlçenin yarınlara güçlü bir şekilde hazırlandığını aktaran Önal, "Yeni hizmet binamız sadece bir yapı değil, şeffaf, katılımcı ve kaliteli belediyeciliğin merkezidir."ifadesini kullandı.

Önal, yeni hizmet binasının ilçeye kazandırılmasında emeği geçen kişi ve kurumlara da teşekkür etti.

Karapınar'da TOKİ 4. Etap Konutlarının temeli atıldı

Karapınar ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı planlanan 4. Etap Konut Projesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, törende yaptığı konuşmada, konut yatırımının ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal ise, TOKİ yatırımlarının ilçenin gelişimi için önemli olduğunu ifade etti.

Törene, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.