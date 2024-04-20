Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısını Yaptı
Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Önal, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içinde yürütülen hizmetlerle Karapınar'ın Konya'nın marka ilçesi olacağını belirtti.
Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Belediye Başkanlığına seçilen Önal, yeni dönemin ilk meclis toplantısına başkanlık yaptı.
Belediye meclis üyelerine seslenen Önal, birlik ve beraberlik içinde yürütülen hizmetlerle Karapınar'ın Konya'nın marka ilçesi olacağını söyledi.???????