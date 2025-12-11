Doğa tutkunlarının yeni rotası; Karanlıkdere Kanyonu

BURDUR'da doğal güzellikleriyle, fotoğraf tutkunlarının, dağ yürüyüşü gibi farklı sportif aktivitelere ilgi duyanların uğrak yeri haline gelen Karanlıkdere Kanyonu, doğa severlerin yeni rotası oldu.

Burdur kent merkezine 150, Altınyayla ilçesine 30, Muğla'nın Fethiye ilçesine 60 kilometre uzaklıkta, Altınyayla ilçesine bağlı Ballık köyü sınırları içerisinde yer alan Karanlıkdere Kanyonu, güzellikleriyle doğa tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kanyonda inceleme yaptı. Doğa Koruma Milli Parklar kapsamında koruma altındaki Karanlıkdere Kanyonu, hakkında bilgi veren Vali Bilgihan, "Burası hem kızılçam, hem karaçam açısından çok zengin bir yapıya sahip. Endemik bitki türleri ile aynı zamanda çeşitli kuş türleri ile gerçekten görülmeye ve gezilmeye değer bir alan. Biz de bu güzel alanla ilgili çalışma yapabilmek adına, kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, muhtarlarımız ile birlikte buraya geldik" dedi.

Vali Bilgihan, şunları söyledi: "Burası dünyanın keşfedilmesi gereken önemli alanlarından biri. Yürüme imkanımız oldu, tekrar keşfettik. 600'ün rakımın üzerindeyiz. Burası 1770 hektarlık alan. Yaz- kış fark etmeksizin burada doğanın çeşitli özelliklerini görebilme imkanımız var. Doğa tutkunlarına, inşallah önümüzdeki süreçte oluşturulacak yürüyüş rotaları, kaya tırmanışları ile güzel çalışmaların yapılabileceğini ifade etmek istiyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.