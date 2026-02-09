Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği çocuklarla kahvaltıda buluştu
Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği, Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Evleri'ndeki çocuklarla bir araya gelerek onlara çeşitli hediyeler dağıttı ve keyifli anlar yaşattı.
Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği, Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla bir araya geldi.
Program, ilçedeki bir kafeteryada Dernek Başkanı Furkan Ekerbiçer ile yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yapıldı.
Etkinlikte keyifli vakit geçiren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Ekerbiçer, AA muhabirine, çocuklarla bir araya gelerek güzel anılar biriktirmek istediklerini söyledi.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel