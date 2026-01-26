Haberler

Karamürsel Emniyet ve Asayiş Derneği Olağan Kongresi yapıldı

Karamürsel Emniyet ve Asayiş Derneği Olağan Kongresi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karamürsel Emniyet ve Asayiş Derneği Olağan Kongresi'nde Murat Sağır, tek aday olarak başkanlığa yeniden seçildi. Seçimde 32 üyenin 17'sinin oyunu alarak güven tazeleyen Sağır, yeni yönetimini açıkladı.

Karamürsel Emniyet ve Asayiş Derneği Olağan Kongresi'nde Murat Sağır, başkanlığa yeniden seçildi.

İlçedeki bir kafeteryada düzenlenen kongre, Sağır'ın tek aday olduğu seçimle gerçekleştirildi. Yapılan seçimde 32 üyenin 17'sinin oyunu alan Sağır, yeniden başkanlığa seçildi.

Sağır, yaptığı konuşmada, kongreye katılan üyelere teşekkür etti.

Sağır'ın yeni yönetiminde şu isimler yer aldı:

"Fatih Temiz, Hasan Özalay, Engin Bilgiç, Mansuri Şeker."

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
Basın toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

Basın toplantısına damga vuran an! Duyduğu sesle yerinden fırladı
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı