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Karamürsel'de Yeni Camii İbadete Açıldı

Karamürsel'de Yeni Camii İbadete Açıldı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yardımseverlerin katkılarıyla inşa edilen Akçakoca Camisi ibadete açıldı. Açılış törenine katılan Vali İlhami Aktaş, caminin bölgeye hayırlı olmasını dile getirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yardımseverlerin katkılarıyla inşa edilen Akçakoca Camisi ibadete açıldı.

4 Temmuz Mahallesi'nde yaptırılan caminin açılış töreninde konuşan Vali İlhami Aktaş, camiye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Caminin, bölgeye hayırlı olmasını dileyen Aktaş, "Camide yapılan ibadetleri Allah kabul etsin." dedi.

Daha sonra Karamürsel Belediyesi öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan cami ibadete açıldı.

Farklı mimarisiyle dikkati çeken camide, yaklaşık 2 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Törene, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel

kocaeli

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