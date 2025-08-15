Karamürsel'de Orman Yangınına Müdahale Başladı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Suludere Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel