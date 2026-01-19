Kocaeli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir yolcu minibüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Batuhan A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada motosikletteki diğer yolcu ise tedavi altında.
4 Temmuz Mahallesi'nde dün O.F. yönetimindeki 41 RT 618 plakalı yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan 41 AUT 057 plakalı motosikletin sürücüsü Batuhan A. (20), tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazada yaralanan motosikletteki yolcu O.Y'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
