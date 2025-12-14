Haberler

Kocaeli'de cipe çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de cipe çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir otomobilin cipe çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir otomobilin cipe çarpıp devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

T.K. idaresindeki 34 GHS 856 plakalı otomobil, S.K. yönetimindeki 17 SP 510 plakalı cipe D-130 kara yolu 4 Temmuz Mahallesi mevkisinde çarptı.

Kaldırımı aşarak devrilen otomobil, önce ağaca, ardından da yan yolda park halindeki bir otomobile vurarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, araçtaki Y.K. ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
Haberler.com
500

