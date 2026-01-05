Haberler

Kocaeli'de yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu

Güncelleme:
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Valideköprü Mahallesi'nde çıkan yangında iki katlı evde hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yangın çıkan iki katlı evde hasar meydana geldi.

Valideköprü Mahallesi'ndeki iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
