Haberler

Kocaeli'de halk otobüsünde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir halk otobüsünde bıçakla bir kişiyi öldüren sanık Volkan A., müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 9 Ekim 2024'te yaşandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, halk otobüsünde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Volkan A, maktul Enes Yiğit Toraman'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, taraf avukatları geçen celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanda bulundu.

Tutuklu sanık Volkan A. avukatının savunmasına katıldığını belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Olay

Enes Yiğit Toraman (29), 9 Ekim 2024'te Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e giden özel halk otobüsüne binen Volkan A'nın (40) bıçaklı saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, yakalanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Volkan A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var
Ünlü oryantal Asena dayak yediği anları bu sözlerle anlattı

Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife

İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife