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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde Hemşirelik Zirvesi Düzenlendi

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Hemşirelik Zirvesi'nde, hemşirelerin önemi vurgulandı ve mesleki donanımlarının artırılması gerektiği ifade edildi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, hemşirelerin önemli bir hizmet sunduğunu belirtti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Fikrine Sağlık Öğrenci Topluluğu tarafından "Hemşirelik Zirvesi" düzenlendi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, KMÜ İİBF Kemal Esengün Konferans Salonunda gerçekleştirilen zirvede, hemşirelerin çok kıymetli bir mesleği yerine getirdiklerini söyledi.

Hemşirelerin her durumda büyük gayretle çalıştığını belirten Gavgalı, "Hemşireler, çok daha iyi donanımlara sahip olmalıdır. Hemşirelerin eğitim günlerinde kazanacağı donanımlar hayat boyu onların becerisi olacak. Kazanılan bu donanımlar da insanlara karşı hizmetlerinin bir parçası olacak. O yüzden bugün burada düzenlenen Hemşirelik Zirvesi'nde emeği olan herkese ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından akademisyenler ve hemşireler, çeşitli konularda sunum yaptı.

Program, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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