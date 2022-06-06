Karamanlı'nın Cami Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı - Haberler

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Karamanlı'nın Cami Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı

AA - Murat Çoban - Güncel
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Karamanlı'nın Cami Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı

Burdur'un Karamanlı ilçesinin Cami Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinin Cami Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı.

Muhtar Neslihan Bayır'ın yurt dışına taşınması nedeniyle yerine seçilecek olan muhtarın belirlenmesi için 7 aday yarıştı.

Karamanlı Anadolu Lisesi'nde yapılan seçimde Uğur Atasoy, 35 oy alarak seçimi kazandı.

Atasoy, 165 seçmeni bulunan Cami Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.

AA / Murat Çoban - Güncel

Karamanlı Burdur Cami Güncel Haberler

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