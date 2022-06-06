Karamanlı'nın Cami Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı - Haberler

Karamanlı'nın Cami Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı
AA - Murat Çoban - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Burdur'un Karamanlı ilçesinin Cami Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı.
Burdur'un Karamanlı ilçesinin Cami Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı.
Muhtar Neslihan Bayır'ın yurt dışına taşınması nedeniyle yerine seçilecek olan muhtarın belirlenmesi için 7 aday yarıştı.
Karamanlı Anadolu Lisesi'nde yapılan seçimde Uğur Atasoy, 35 oy alarak seçimi kazandı.
Atasoy, 165 seçmeni bulunan Cami Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.
AA / Murat Çoban - Güncel