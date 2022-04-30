Karamanlı Dönerci: Maydanozun Tanesini 4 Liraya Alıyorum

KARAMAN (ANKA) - CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in ziyaret ettiği Karamanlı dönerci, maliyetlerinin yüzde 100 arttığını söyleyerek, "Domatesi 15 liraya, marulun tanesini 15 liraya, maydanozun tanesini 4 liraya alıyorum. Kömürü 6 ay önce 45 TL'ye alıyordum, bugün 145 TL'ye alıyorum" dedi.

İsmail Atakan Ünver, Karaman'da esnafı ziyaret etti. Ünver'e yaşadıkları sorunları anlatan Karamanlı bir dönerci, maliyetlerin çok arttığını, fakat bu maliyetleri ürünlerine yansıtamadıklarını söyledi. Döneri 6 ay önce 175 TL'ye aldığını söyleyen esnaf, "Şu an 315 TL'ye alıyorum. Yarın 345 TL'ye alacağım. 6 ay önce 10 liraya satıyordum, bugün 15 liraya satıyorum. Burada esnafa satış yapıyoruz ve esnaf da bütçeye göre hareket ettiğinden dolayı zam yapamıyoruz" diye konuştu.

Esnaf, maliyetler yüzde 100 artmasına karşın fiyatları yüzde 50 olarak yükseltebildiklerini belirterek, "Domatesi 15 liraya, marulun tanesini 15 liraya, maydanozun tanesini 4 liraya alıyorum. Kömürü 6 ay önce 45 TL'ye alıyordum, bugün 145 TL'ye alıyorum. Etin kilosunu 60 liraya alıyordum, şu an 115 TL. Davulun sesi uzaktan hoş gelir ya içine girince pek öyle olmuyor. Biz zam yaparsak esnaf burada yiyemez. Cebimize 5 kuruş koysun, bizi geçindirsin yeter diyoruz artık. Allah sonumuzu hayır eylesin" diye konuştu.