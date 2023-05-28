Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, oyunu kullandı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu kullandı. Vali Akkoyun oy kullanacağı Abdullah Tayyar Anadolu Lisesine geldi ve 1047 nolu sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Oy sırası bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Akkoyun, seçimlerde görev alan tüm güvenlik güçleri ve sandık görevlilerine kolaylıklar diledi ve seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni etti.