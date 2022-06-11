Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, KMÜ Rektörü Namık Ak'ı ziyaret etti - Haberler

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, KMÜ Rektörü Namık Ak'ı ziyaret etti Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ı ziyaret etti. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ı ziyaret etti. Akkoyun, rektör Prof. Dr. Ak'tan, üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gazetecilere, KMÜ'nün bilgi üretme ve bilim alanında önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Karaman'ın kalkınması ve gelişmesi için valilik olarak üniversiteyle yakın çalışma içinde olacaklarını belirten Akkoyun, Ak'a çalışmalarında başarılar diledi. Ak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karaman'a hizmet noktasında valilikle ortak çalışma içinde olacaklarını kaydetti. AA / İsmail Aslandağ - Güncel Karaman Rektör Güncel Haberler

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