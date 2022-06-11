Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, KMÜ Rektörü Namık Ak'ı ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, KMÜ Rektörü Namık Ak'ı ziyaret etti

AA - İsmail Aslandağ - Güncel
 - Güncelleme:
Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, KMÜ Rektörü Namık Ak'ı ziyaret etti

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ı ziyaret etti.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ı ziyaret etti.

Akkoyun, rektör Prof. Dr. Ak'tan, üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gazetecilere, KMÜ'nün bilgi üretme ve bilim alanında önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Karaman'ın kalkınması ve gelişmesi için valilik olarak üniversiteyle yakın çalışma içinde olacaklarını belirten Akkoyun, Ak'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karaman'a hizmet noktasında valilikle ortak çalışma içinde olacaklarını kaydetti.

AA / İsmail Aslandağ - Güncel

Karaman Rektör Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title