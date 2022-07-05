Karaman Valisi Akkoyun, Ayrancı ilçesinde ziyaretlerde bulundu Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Ayrancı ilçesi ziyareti kapsamında, kurum müdürleriyle toplantı yaptı. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Ayrancı ilçesi ziyareti kapsamında, kurum müdürleriyle toplantı yaptı. Ayrancı Kaymakamlığında gerçekleşen toplantıda, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve kaliteli yürütülmesine dikkati çekti. Vatandaşlara kamu hizmetini en iyi şekilde, hızlı ve kaliteli sunabilmek için gayret gösterilmesi gerektiğini aktaran Akkoyun, "Bizler kamu hizmetlerinde görevli kişiler olarak, her zaman sorumluluğumuzun farkında olmalıyız. Görevimizi fedakarlıkla ve samimiyetle yapmalıyız." diye konuştu. Akkoyun, daha sonra kurum müdürlerinin yıl içinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. AA / Kemal Önder Demirkollu - Güncel Karaman Güncel Haberler

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