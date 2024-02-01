Karaman Tahinli Pidesi'ne Coğrafi İşaret Tescili

Karaman'ın yöresel lezzeti "Karaman Tahinli Pidesi" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle, pidenin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulunulduğu belirtildi.

Karaman Tahinli Pidesi 1 şubat 2024 Coğrafi İşaret Bülteniyle Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil belgesi alarak kentin 14. tescilli ürünü oldu.