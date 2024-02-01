Karaman Tahinli Pidesi'ne Coğrafi İşaret Tescili
Karaman'ın yöresel lezzeti olan Karaman Tahinli Pidesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı. Karaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Mevlana Kalkınma Ajansı ve Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle pidenin tescili için başvuruda bulunulduğu belirtildi. Karaman Tahinli Pidesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 1 Şubat 2024 tarihli Coğrafi İşaret Bülteniyle tescil belgesi alan kentin 14. tescilli ürünü oldu.
Karaman'ın yöresel lezzeti "Karaman Tahinli Pidesi" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle, pidenin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulunulduğu belirtildi.
Karaman Tahinli Pidesi 1 şubat 2024 Coğrafi İşaret Bülteniyle Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil belgesi alarak kentin 14. tescilli ürünü oldu.