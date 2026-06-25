Haberler

Karaman'da eğitimini tamamlayan 409 polis adayı mezun oldu

Karaman'da eğitimini tamamlayan 409 polis adayı mezun oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 32. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. 409 polis adayı, yemin ederek kep attı. Vali Çiçek ve okul müdürü, mezunlara başarı dileklerinde bulundu.

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 409 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen 32. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek burada yaptığı konuşmada, Türk polisinin, devletin ihtiyaç duyduğu her anda en güçlü kale olduğunu söyledi.

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde teorik ve pratik eğitimin en niteliklisinin verildiğini aktaran Çiçek, "Bu 10 aylık süreçte gayet donanımlı bir Türk polisi oldunuz. Fakat bu yeterli değil. Vazife ifa edeceğiniz dönem içerisinde oldum diye bakmayacaksınız. Çağın gereklerine uygun olarak, kendinizi her daim yetiştirecek ve geliştireceksiniz. İnşallah vazife yürüteceğiniz her bir coğrafyada başarılı haberlerinizi takip edeceğiz." diye konuştu.

Vali Çiçek, 32. dönem mezuniyet töreninin polis adaylarına, ailelere, Türk milletine ve devlete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ali Haydar Kılıç ise zorlu bir eğitim sürecini tamamlayan polis adaylarının, vatanın muhtelif yerlerinde yapacakları görevlerinde hem devletin temsilcisi hem de milletin güven kaynağı olacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından yemin ederek kep atan 409 polis adayı, arkadaşları ve aileleriyle sevinçlerini paylaştı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi! Yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi
Kaman OSB’de yönetim krizi: Başkan Demirci'den çok sert 'İmza memuru değilim' çıkışı

Belediye başkanından çok sert "İmza memuru değilim" çıkışı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi

Yaptığıyla tüm ülkeyi dehşete düşürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar