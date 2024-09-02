Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmenlerle buluştu

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla öğretmenlere bir araya geldi.

Karamanoğlu Mehmet Bey İlkokulu'nda gerçekleştirilen buluşmada Çalışkan, eğitim öğretim yılının yeni bir müfredatla başlandığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları bu yıl, okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeylerinde uygulanacak. Bu model eğitim camiamızın yaşamış olduğu sorunların çözümü noktasında büyük kolaylıklar sağlıyor. Her bir öğretmenin yeni eğitim modelinde kendinden bir şeyler bulacağına eminim. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum."

Çalışkan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müfettişi Ramazan Sarı, yeni eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.