Üye Girişi
Haberler

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmenlerle buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla öğretmenlere bir araya geldi. Yeni eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanacağını belirten Çalışkan, öğretmenlere başarılar diledi.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla öğretmenlere bir araya geldi.

Karamanoğlu Mehmet Bey İlkokulu'nda gerçekleştirilen buluşmada Çalışkan, eğitim öğretim yılının yeni bir müfredatla başlandığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları bu yıl, okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeylerinde uygulanacak. Bu model eğitim camiamızın yaşamış olduğu sorunların çözümü noktasında büyük kolaylıklar sağlıyor. Her bir öğretmenin yeni eğitim modelinde kendinden bir şeyler bulacağına eminim. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum."

Çalışkan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müfettişi Ramazan Sarı, yeni eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim Öğretim Yılı Türkiye Yüzyılı Mehmet Çalışkan karaman Eğitim Güncel

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

 Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? Victor Osimhen'in maaşı ne kadar? Yalan canlı izle! 2 Eylül Kanal D Yalan 2. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! Jurassic Word: Hakimiyet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic Word: Hakimiyet filmi ne zaman, nerede çekildi? Osimhen Galatasaray'a gelecek mi? 1 yıl kiralık transfer olacağı iddia ediliyor Ölümcü Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcü Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? Salim Güran kimdir? Narin'in amcası Salim Güran kaç yaşında? Salim Güran tutuklandı mı? CANLI maç izle! (AMEDSPOR KOCAELİSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Amed Kocaelispor maçı nereden izlenir? İntikam Vakti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İntikam Vakti filmi ne zaman, nerede çekildi? 2 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title