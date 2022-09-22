Karaman haberi | Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Karaman bölgesinden gelen habere göre Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı. Kente uyuşturucu getirdikleri ve sattıkları öne sürülen B.D, F.Y, M.K, B.D. ve H.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bazı uyuşturucu haplar, 2,65 gram metamfetamin, 0,10 gram eroin, 16 gram esrar, 22 gram kenevir tohumu, 2 adet tabanca, 10 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar B.D, F.Y, M.K, B.D. ve H.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Kemal Önder Demirkollu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karaman haberi | Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.