Karaman haberi | Karaman'da İlköğretim Haftası kutlandı

Karaman'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulunda düzenlenen programda, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nı karşılamanın sevincini ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yeni eğitim-öğretim yılının, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Akkoyun, "Göz bebeği evlatlarımız, geleceğimizin, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Şu an karşımda yüreği kıpır kıpır atan evlatlarımızın arasında, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak geleceğin sporcularını, icra ettiği sanatla adından söz ettirecek geleceğin sanatçılarını, ürettiği bilimle insanlığa hizmet edecek geleceğin bilim adamlarını, ezcümle istikbalimizi şekillendirecek mimarları görüyorum." dedi.

Dördüncü sınıf öğrencileri birinci sınıf öğrencilerine "hoş geldiniz" çiçeği verdi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve yapılan gösterilerin ardından tören sona erdi.

Programa, Vali Akkoyun'un yanı sıra, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, kurum müdürleri ve veliler katıldı.