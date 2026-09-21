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Karaman Ermenek'te motosiklet bariyere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti.

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 2 kişiden biri Ermenek Devlet Hastanesi'nde, diğeri ise Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Konya'da yaşamını yitirdi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Burhan Çetiner (25) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Ermenek Çevre Yolu'nda bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Çetiner ile motosikletteki Recep Bayram (34) ağır yaralandı.

Yaralılardan Bayram, kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesi'nde, Çetiner de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Konya'da yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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