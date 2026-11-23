Karaman Ermenek'te kaybolan 37 yaşındaki kişi için arama çalışmaları sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde dün Kumdan Boğazı mevkisinde aracı çamura saplanan 37 yaşındaki kişi, yardım çağırmak için araçtan ayrıldıktan sonra geri dönmedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, dün Kumdan Boğazı mevkisine giden Mehmet Ali Göksu (37) ve arkadaşının bulunduğu araç çamura saplandı.
Yardım çağırmak için araçtan ayrılan Göksu'nun geri dönmemesi üzerine arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Göksu'yu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA